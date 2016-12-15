В Ростовской области и Крыму предотвратили ряд терактов

В Крыму и Ростовской области предотвращены теракты, направленные на объекты с массовым пребыванием людей, а также объекты жизнеобеспечения и военной инфраструктуры.

Полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов отметил, что лица, занимавшиеся подготовкой этих терактов, задержаны и обезврежены, передает ТАСС. Подробностей при этом он не сообщил.

Устинов заверил, что обстановка в округе стабильная, однако требуется принятие дополнительных мер реагирования со стороны исполнительной власти и правоохранительных органов. Полпред пояснил, что о необходимости этого свидетельствуют анализ ситуации в сфере противодействия терроризму, общественной безопасности и оценка событий в отдельных регионах округа.

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратило теракты в Москве, которые готовились под руководством эмиссара ДАИШ (группировка запрещена в России).

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Теги:
Места: Россия, Крым
События: терроризм
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