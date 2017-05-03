Ростовский чиновник получил условный срок за коррупцию

Бывший заместитель главы администрации Цимлянского района Ростовской области Геннадий Ковалев поручил за коррупционное преступление условный срок.

Геннадий Ковалев осужден по статье ч. 1 ст. 285 и ч. 1 ст. 286 УК РФ - злоупотребление и превышения должностных полномочий, отмечает Regnum.

Чиновника привлекли за коррупцию в вопросах строительства - благодаря покровительству Ковалева некая фирма стала победителем электронного аукциона на сумму более 6 млн рублей. Также с этим строительством связаны махинации с покупкой щебня.

По версии следствия, Ковалев нанес муниципальной казне ущерб в размере более 930 тысяч рублей, из которых изъял для личных нужд более 770 тысяч рублей.

Суд приговорил чиновника-коррупционера, обвиняемому по двум статьям Уголовного кодекса РФ, к условному сроку – 2 года 11 месяцев.

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