Ростовский бизнесмен получил пять лет колонии за крупное хищение

В Ростове-на-Дону суд приговорил к пяти годам колонии общего режима главу ЗАО «ЮЭК» Геннадия Огаркова за многомиллионное хищение средств дольщиков.

В отношении Огаркова было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Судом установлено, что вместе со своим подельником он в течение нескольких лет под предлогом участия в долевом строительстве многоквартирного дома похитил у дольщиков свыше 103 миллионов рублей.

Приговор суда в отношении Огаркова в законную силу еще не вступил. Дело его сообщника было выделено в отдельное производство сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.