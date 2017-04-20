Под Ростовом разбился самолет
В Ростовской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате крушения пострадал один человек.
В пресс-службе Южного СУ на транспорте СКР «Интерфаксу» рассказали, что по факту происшествия начата доследственная проверка. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает его причины.
Согласно предварительным данным, на борту самолета кроме пилота никого не было.
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