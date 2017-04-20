Под Ростовом разбился самолет

В Ростовской области потерпел крушение легкомоторный самолет. В результате крушения пострадал один человек.

В пресс-службе Южного СУ на транспорте СКР «Интерфаксу» рассказали, что по факту происшествия начата доследственная проверка. На место инцидента выехала следственно-оперативная группа, которая устанавливает его причины.

Согласно предварительным данным, на борту самолета кроме пилота никого не было.