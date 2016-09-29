В Ростове-на-Дону во время футбольного матча на поле бросили банан
Во время матча ФК "Ростов" - ПСВ на поле был выброшен банан. Игра проходила в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 2:2. Инцидент с бананом произошел на 23 минуте матча. Бросок попал на кадры видеотрансляции, сообщает издание Р-Спорт.
Аналогичные инциденты в футбольном сообществе принято связывать с расизмом болельщиков. Пока неизвестно, внес ли судья матча инцидент в протокол.
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