В Ростове-на-Дону во время футбольного матча на поле бросили банан

Во время матча ФК "Ростов" - ПСВ на поле был выброшен банан. Игра проходила в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Инцидент с бананом произошел на 23 минуте матча. Бросок попал на кадры видеотрансляции, сообщает издание Р-Спорт.

Аналогичные инциденты в футбольном сообществе принято связывать с расизмом болельщиков. Пока неизвестно, внес ли судья матча инцидент в протокол.