В Ростове-на-Дону судят двух смертниц-россиянок
В Северо-Кавказском окружном военном суде пройдут слушания уголовного дела о подготовке теракта в Ростове-на-Дону двумя россиянками.
Татьяна Карпенко и Наталья Гришина, по версии следствия, являются сторонниками исламистских радикальных движений, а также намеревались совершить теракт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров Ростов-на-Дону.
При обыске у них были найдены взрывчатые вещества и взрывные устройства с прочими атрибутами для совершения теракта.
Полиция смогла вовремя выйти на след двух женщин и обезвредить их, сообщает RG.ru.
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