В Ростове-на-Дону судят двух смертниц-россиянок

В Северо-Кавказском окружном военном суде пройдут слушания уголовного дела о подготовке теракта в Ростове-на-Дону двумя россиянками.

Татьяна Карпенко и Наталья Гришина, по версии следствия, являются сторонниками исламистских радикальных движений, а также намеревались совершить теракт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров Ростов-на-Дону.

При обыске у них были найдены взрывчатые вещества и взрывные устройства с прочими атрибутами для совершения теракта.

Полиция смогла вовремя выйти на след двух женщин и обезвредить их, сообщает RG.ru.