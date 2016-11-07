В Ростове-на-Дону прошла церемония прощания с Олегом Поповым
В ростовском цирке простились со знаменитым «Солнечным клоуном» Олегом Поповым, скончавшимся 2 ноября.
Проводить артиста в последний путь пришли несколько сотен человек, которые принесли с собой цветы и воздушны шарики. Гроб с телом Попова собравшиеся проводили до катафалка овацией и криками «Браво!», сообщает ТАСС.
Попов будет похоронен в Германии, где жил последние 25 лет. В Ростове-на Дону, где артист дал свое последнее представление, ему установят памятник.
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