В Ростове-на-Дону прошла церемония прощания с Олегом Поповым

В ростовском цирке простились со знаменитым «Солнечным клоуном» Олегом Поповым, скончавшимся 2 ноября.

Проводить артиста в последний путь пришли несколько сотен человек, которые принесли с собой цветы и воздушны шарики. Гроб с телом Попова собравшиеся проводили до катафалка овацией и криками «Браво!», сообщает ТАСС.

Попов будет похоронен в Германии, где жил последние 25 лет. В Ростове-на Дону, где артист дал свое последнее представление, ему установят памятник.