В Ростове-на-Дону предъявлены обвинения в фальсификации трем членам УИК

Три члена участковой избирательной комиссии в Ростове-на-Дону обвиняются в фальсификации итогов голосования. По предварительным данным, они вбросили в урну для голосования не менее 50 бюллетеней.

Инцидент произошел в участковой избирательной комиссии № 1958 Пролетарского района города Ростова-на-Дону. Обвинения предъявлены председателю комиссии, секретарю и одному из членов УИК, сообщает РГ.

– В соответствии с распределенными ролями, секретарь участковой избирательной комиссии произвела вброс заранее сфальсифицированных избирательных бюллетеней, являющиеся избирательными документами, – сообщили следователи. При этом секретарь осуществлял вброс, а председатель и еще один член комиссии его прикрывали. ЦИК РФ признала недействительными итоги голосования на этом участке.