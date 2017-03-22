В Ростове-на-Дону появится памятник Олегу Попову
Памятник «Солнечному клоуну» Олегу Попову установят в Ростове-на-Дону. Монумент из бронзы появится у входа в местный цирк.
В администрации города отметили, что на конкурс эскизов памятника поступили 15 работ. Автором одной из них является Зураб Церетели. Победила работа скульптора Светланы Букке, которая изобразила Олега Попова сидящим на скамейке с корзинкой для фокусов, сообщает РИА ФедералПресс.
Олег Попов скончался в ноябре прошлого года, находясь на гастролях в Ростове-на-Дону.
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