В Ростове-на-Дону открыли памятник погибшим в результате крушения Boeing

В годовщину трагедии в Ростове-на-Дону открыли памятник погибшим в результате крушения самолета Boeing. Об этом сообщили в управлении по информационной политике правительства Ростовской области.

Как сообщили ТАСС источники в управлении, «мемориал, который получил название «Прерванный полет», уже установлен рядом с авиагаванью донской столицы».

Памятник представляет собой три колонны с вертикальной плитой, где выгравированы имена погибших в авиакатастрофе 19 марта 2016 года. У основания плиты находится изваяние птицы, что символизирует связь неба и земли. Автором памятника стал ростовский скульптор Анатолий Скнарин.

Самолет Boeing 737-800 эмиратской компании Flydubai, летевший из Дубая в Ростов-на-Дону, столкнулся с землей при посадке и разрушился. В результате крушения погибли 62 человека, в том числе 44 гражданина России.

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