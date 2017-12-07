В Ростове-на-Дону новый аэропорт принял первый рейс
Новый аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону начал прием и отправку регулярных и чартерных рейсов.
Первый рейс из столичного аэропорта «Внуково» аэропорт принял сегодня утром. Обратно в Москву воздушное судно отправилось в 12:00.
В течение всего дня «Платов» примет еще 9 рейсов из разных городов России, Грузии и Армении.
Аэропорт находится в 30 километрах от Ростова-на-Дону в северо-восточном направлении, сообщает ТАСС.
«Платов» построен в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.
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