В Ростове-на-Дону новый аэропорт принял первый рейс

Новый аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону начал прием и отправку регулярных и чартерных рейсов.

Первый рейс из столичного аэропорта «Внуково» аэропорт принял сегодня утром. Обратно в Москву воздушное судно отправилось в 12:00.

В течение всего дня «Платов» примет еще 9 рейсов из разных городов России, Грузии и Армении.

Аэропорт находится в 30 километрах от Ростова-на-Дону в северо-восточном направлении, сообщает ТАСС.

«Платов» построен в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.