В Ростове-на-Дону машина сбила женщину на девятом месяце беременности

В Ростове-на-Дону автомобиль сбил женщину, находящуюся на девятом месяце беременности.

По данным РИА Новости, будущая мама со своим супругом стояли на бордюре, когда на тротуар неожиданно вылетела машина Honda Accord.

Молодая женщина была срочно госпитализирована. У нее диагностировали несколько переломов и черепно-мозговую травму. Информации о состоянии мужа нет.

Водитель иномарки рассказал, что не смог справиться с управлением, налетел на бордюр, и машину занесло на людей.

В настоящий момент сотрудники ДПС устанавливают причины происшествия.