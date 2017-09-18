В Ростове осудили двух девушек-террористок
В Ростове две девушки получили тюремные сроки и штрафы за подготовку теракта в одном из торгово-развлекательных центров, являясь членами запрещенной в России организации «Имарат Кавказ».
Следствие выяснило, что С октября 2015 по январь 2016 года они готовили теракт под видом религиозного самоубийства в одном из торгово-развлекательных центров города Ростов-на-Дону по причине их принадлежности к исламской радикальной группировке.
Полиция успела задержать террористок до взрыва. Как позже выяснилось – у девушек были все составляющие для изготовления бомбы.
В результате Наталья Гришина получила 9 лет общего режима и штраф 100 тысяч рублей, а Татьяна Карпенко - 14,6 лет общего режима и 150 тысяч рублей штрафа, сообщает RG.ru.
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