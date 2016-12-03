«Ростов» и «Зенит» сыграли вничью 0:0

"Ростов" сыграл вничью с санкт-петербургским "Зенитом" со счетом 0:0 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу. В турнирной таблице "Зенит" занимает второе место (35 очков), отставая от лидирующего "Спартака" на два очка.

"Ростов" с 25 очками – на шестой позиции, сообщает ТАСС.

В следующем туре, который пройдет в марте, "Ростов" в гостях сыграет с томской "Томью", "Зенит" также на выезде встретится с московским ЦСКА.

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