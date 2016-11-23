«Ростов» сенсационно обыграл «Баварию» в Лиге чемпионов – 3:2

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Ростов» из «Ростова-на-Дону» взял верх над самым титулованным клубом Германии мюнхенской «Баварией» со счетом 3:2.

Первыми в этой встрече отличились гости – гол на счету Дугласа Косты (35 минута), однако еще до перерыва иранский легионер ростовчан Сердар Азмун восстановил равенство – 1:1. Сразу после перерыва Дмитрий Полоз с пенальти вывел хозяев вперед, Хуан Берната на 52 минуте вновь сделал счет равным, а решающий мяч забил эквадорский полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа.

Ростовчане набрали четыре очка и переместились на третье место в турнирной таблице. Лидирует в группе мадридский «Атлетико», набравший 12 очков, у «Баварии» - 9 очков, а замыкает гонку голландский ПСВ, у которого в активе одно очко. Правда, «Атлетико» и ПСВ матч пятого тура еще не сыграли.

«Ростову» в случае потери голландцами очков в Мадриде достаточно будет 6 декабря сыграть в Эйндховене вничью, чтобы занять третье место и пробиться в плей-офф второго по значимости европейского клубного турнира – Лиги Европы.