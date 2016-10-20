«Ростов» проиграл в домашнем матче Лиги чемпионов «Атлетико»
ФК «Ростов» уступил испанскому «Атлетико» со счетом 0:1 в матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Вчера состоялась в Ростове-на-Дону, сообщает Национальная служба новостей.
На 62-й минуте единственный гол забил Янника Феррейра-Карраско.
«Ростов» остался на последнем месте в группе, набрав одно очко. Лидирует «Атлетико» (9 очков), на второй строчке располагается немецкая «Бавария» (6 очков), на третьем - голландский «ПСВ» (1 очко).
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