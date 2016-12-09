«Ростелеком» 5 декабря отразил DDoS-атаки на крупнейшие банки РФ
«Ростелеком» 5 декабря отразил DDoS-атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций РФ, говорится в сообщении компании.
Как отмечается в сообщении компании, пиковая мощность составляла 3,2 миллиона пакетов в секунду, а самая продолжительная атака длилась более двух часов. «Ростелеком» установил, что часть трафика генерировалась с домашних маршрутизаторов пользователей, относящихся к IoT устройствам.
Информация о том, какие именно банки подверглись атакам, не разглашается, уточняет ТАСС.
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