«Ростелеком» 5 декабря отразил DDoS-атаки на крупнейшие банки РФ

«Ростелеком» 5 декабря отразил DDoS-атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций РФ, говорится в сообщении компании.

Как отмечается в сообщении компании, пиковая мощность составляла 3,2 миллиона пакетов в секунду, а самая продолжительная атака длилась более двух часов. «Ростелеком» установил, что часть трафика генерировалась с домашних маршрутизаторов пользователей, относящихся к IoT устройствам.

Информация о том, какие именно банки подверглись атакам, не разглашается, уточняет ТАСС.