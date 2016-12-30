Ростехнадзор предложил отказаться от бытового газа в жилых домах

Руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин выступает за запрет на использование бытового газа в жилых домах, чтобы исключить опасность взрывов и пожаров. Об этом говорится в письме, направленном главой ведомства депутату Госдумы РФ Валерию Рашкину.

«Для исключения взрывов и пожаров, которые приводят к человеческим жертвам и разрушениям жилых зданий, предполагается принятие принципиального решения о запрете использования газа в многоквартирных жилых домах — как во вновь строящихся, так и в эксплуатируемых (для приготовления пищи и горячего водоснабжения)», — цитирует текст письма RT.

На сегодняшний день в России газифицировано 67 процента жилых домов, а электроплитами оснащено только 22 процента квартир. Однако Алешин отметил, что потребление газа для домашнего приготовления пищи составляет около 1 процента от общего потребления газа в стране.

Алешин не уточнил, когда может быть принято это решение. Кроме того, неизвестно, обсуждался ли вопрос с другими заинтересованными ведомствами. В пресс-службах Ростехнадзора и Минстроя не смогли дать оперативных комментариев.

Ранее депутат Госдумы Рашкин, которому адресовано письмо руководителя Ростехнадзора, предлагал рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии по расследованию систематических взрывов газа в жилых домах.

Парламентарий также предлагал оснастить дома датчиками загазованности. В Минстрое уже сообщили, что работают над этой идеей. Кроме того, в ведомстве обсуждают предложение о «спасательных окнах», которые можно будет снять снаружи в случае срабатывания датчиков.