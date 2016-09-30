В «Ростехе» расширили состав правления

В правление государственной корпорации «Ростех» вошли индустриальные директора, сообщается на сайте компании.

- В состав правления госкорпорации вошли: исполнительный директор Олег Евтушенко, индустриальный директор кластера «Вооружение» Сергей Абрамов, индустриальный директор электронного кластера Сергей Куликов, индустриальный директор авиационного кластера Анатолий Сердюков, управляющий директор по непрофильным и проблемным активам Александр Назаров, управляющий директор по организациям прямого управления Владимир Литвин, управляющий директор по инфраструктурным проектам Виктор Кирьянов, статс-секретарь Максим Выборных, - говорится в пресс-релизе.

Как отметил глава госкорпорации Сергей Чемезов, на такие меры пришлось пойти для создания правильного баланса интересов корпорации и интересов конкретных бизнес-направлений.