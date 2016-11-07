В «Ростехе» организовали антихакерский центр

В "Ростехе" принять решение вплотную заняться кибербезопасностью. Госкорпорация сформировала Корпоративный центр выявления, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (КЦПКА).

Противостоять компьютерному шпионажу будут круглосуточно работающие бригады специалистов по информационной безопасности. В случае попытки проникновения или утечки данных с компьютеров оборонных предприятий они должны будут отсекать хакеров от важной информации, и подавать их координаты ФСБ. Во время тестовой работы КЦПКА получилось предотвратить несколько десятков реальных попыток украсть конфиденциальную информацию, - сообщает «ФАН».

Распоряжение о начале работы центра был подписан в конце октября. Намечается, что до конца следующего года «РТ-Информ» обеспечит защитой 20% предприятий "Ростеха", а к 2020 году это число возрастет до 30%. В процесс подключения предприятий к КЦПКА будет входить и подготовка на местах квалифицированного персонала, который в случае необходимости сможет оперативно принять необходимые меры.

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