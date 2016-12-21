Ростех утвердил стратегию электронного кластера до 2025 года
Ростех утвердил стратегию развития Электронного кластера корпорации до 2025 года.
По словам директора Электронного кластера Сергея Куликова, отвечающего за разработку и внедрение стратегии, среднегодовой рост выручки холдингов и организаций кластера должен составить 22.4 процента до 2025 года.
Он также уточнил, что стратегия строится на кардинальном увеличении в структуре выручки доли гражданской продукции, которая к 2025 году должна составлять более 60 процентов. Исходя из этого, выручка должна расти в среднем на 45 процентов в год и достигнет к 2025 году более 1,5 триллиона рублей.
Общий объем инвестиций оценивается в 1 триллион рублей и будет направлен на сделки M&A, а также на создание новых продуктов.
Как сообщает портал «Большая Москва», комплексные проекты будут реализованы по направлениям: промышленный интернет вещей, защищенные системы хранения данных, телемедицина, умный город и АСУ робототехники.
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