Ростех утвердил стратегию электронного кластера до 2025 года

Ростех утвердил стратегию развития Электронного кластера корпорации до 2025 года.

По словам директора Электронного кластера Сергея Куликова, отвечающего за разработку и внедрение стратегии, среднегодовой рост выручки холдингов и организаций кластера должен составить 22.4 процента до 2025 года.

Он также уточнил, что стратегия строится на кардинальном увеличении в структуре выручки доли гражданской продукции, которая к 2025 году должна составлять более 60 процентов. Исходя из этого, выручка должна расти в среднем на 45 процентов в год и достигнет к 2025 году более 1,5 триллиона рублей.

Общий объем инвестиций оценивается в 1 триллион рублей и будет направлен на сделки M&A, а также на создание новых продуктов.

Как сообщает портал «Большая Москва», комплексные проекты будут реализованы по направлениям: промышленный интернет вещей, защищенные системы хранения данных, телемедицина, умный город и АСУ робототехники.

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Места: Россия
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