«Ростех» набирает на работу заключенных из колоний

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и государственная корпорация «Ростех» подписали соглашение о привлечении труда заключенных.

Производственный сектор уголовно-исполнительной системы включает в себя более 600 промышленных подразделений при исправительных учреждениях практически во всех субъектах России, отмечает ТАСС.

Сегодня замминистра юстиции Алу Алханов заявил, что труд заключенных необходимо активнее привлекать в интересах малого и среднего бизнеса.

Ростех — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её составе более 700 организаций, из которых сформировано 15 холдинговых компаний. Девять из них — в оборонно-промышленном комплексе, шесть — в гражданских отраслях промышленности.

Президент России 23 ноября 2007 года подписал федеральный закон о создании государственной корпорации «Ростехнологии», который Госдума приняла 9 ноября.

Всего в 2009 году госкорпорации было передано на баланс 437 предприятий. Их общий убыток составлял 630 млрд руб. 30 % этих предприятий находилось в предкризисном и кризисном состоянии, 28 — в стадии банкротства, 17 предприятий не осуществляли хозяйственную деятельность, а 27 частично утратили имущество либо имели значительный риск его утраты.

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