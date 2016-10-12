Рост тарифов ЖКХ в России может обогнать заявленные показатели

В отдельных регионах России рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги может выходить за указанные пределы. Такую уверенность высказал заведующий Лабораторией прогнозирования топливо-энергетического комплекса ИНП РАН Валерий Семикашев.

Согласно прогнозам Минэкономразвития на 2017-2019 годы повышение тарифов на ЖКХ запланировано в пределах 4 процентов в год.

Как объяснил ФБА "Экономика сегодня" Семикашев, рамки на повышение тарифов ЖКХ установлены вполне корректные, удержаться в таких пределах не только в 2017 году, но и последующий период вполне реально.

Тем не менее, считает эксперт, потенциал повышения эффективности здесь довольно велик и повышение тарифов на коммунальные услуги будет зависеть от конкретного региона.