Рост тарифов ЖКХ в России может обогнать заявленные показатели
В отдельных регионах России рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги может выходить за указанные пределы. Такую уверенность высказал заведующий Лабораторией прогнозирования топливо-энергетического комплекса ИНП РАН Валерий Семикашев.
Согласно прогнозам Минэкономразвития на 2017-2019 годы повышение тарифов на ЖКХ запланировано в пределах 4 процентов в год.
Как объяснил ФБА "Экономика сегодня" Семикашев, рамки на повышение тарифов ЖКХ установлены вполне корректные, удержаться в таких пределах не только в 2017 году, но и последующий период вполне реально.
Тем не менее, считает эксперт, потенциал повышения эффективности здесь довольно велик и повышение тарифов на коммунальные услуги будет зависеть от конкретного региона.
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