Рост цен в России в июне составил 4 процента

В июне цены в России выросли в среднем на четыре процента, говорится в «Картине инфляции», составленной Минэкономразвития.

Самый большой рост цен в июне был отмечен в Ингушетии. По данным газеты «Известия», он составил почти 4 процента.

Вместе с тем в Дагестане была зафиксирована дефляция на уровне 0,2 процента на фоне сбора нового урожая.

Экономисты ожидают дефляцию уже по всей России, однако она будет не такой выраженной, сообщает «Национальная служба новостей».