Рост цен на овощи и фрукты воюет с российской инфляцией
Пришедшие на территорию Центральной части России холода повлияли на ценовую политику овощей и фруктов во многих регионах страны.
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, могущий повлиять на предполагаемый ранее уровень инфляции в 4%.
По их словам, инфляция в июне временно ускорилась под влиянием цен на плодоовощную продукцию. Холодная погода в мае-июне привела к смещению сезонности в динамике цен плодоовощной продукции и вызвала ускорение годовых темпов инфляции в середине года, сообщает «Комсомольская правда».
В целом, после сентября, специалисты уверены в нормализации ценовой политики на плодоовощную продукцию и возвращению к ситуации прогнозируемого уровня инфляции в стране.
Следующая новость Украинская семья хотела въехать в Крым на краденом джипе
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии