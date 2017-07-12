Рост цен на овощи и фрукты воюет с российской инфляцией

Пришедшие на территорию Центральной части России холода повлияли на ценовую политику овощей и фруктов во многих регионах страны.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен, могущий повлиять на предполагаемый ранее уровень инфляции в 4%.

По их словам, инфляция в июне временно ускорилась под влиянием цен на плодоовощную продукцию. Холодная погода в мае-июне привела к смещению сезонности в динамике цен плодоовощной продукции и вызвала ускорение годовых темпов инфляции в середине года, сообщает «Комсомольская правда».

В целом, после сентября, специалисты уверены в нормализации ценовой политики на плодоовощную продукцию и возвращению к ситуации прогнозируемого уровня инфляции в стране.