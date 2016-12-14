В Росстате подсчитали стоимость новогоднего застолья

Набор продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в среднем в 5585 рублей. Таковы данные Росстата, взявшего за основу расчетов семью из четырех человек.

В праздничный продуктовый набор ведомство включило сырокопченую колбасу, мясокопчености, курицу, говядину, рыбные консервы и деликатесы, в том числе икру, шоколадные конфеты торт, фрукты и овощи (свежие и консервированные), салат оливье, сельдь под шубой, чай, игристое вино, коньяк и минеральную воду.

В Росстате отметили, что набор продуктов для новогоднего застолья подорожал по сравнению с прошлым годом на 3,6%, передает «Интерфакс».

Согласно данным ведомства, самым дорогим новогодний стол будет в Чукотском автономном округе – 8382 рубля, а самым дешевым – в Калмыкии и составит 4124 рубля.

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