Росстат подсчитал количество бедняков в стране

Согласно данным Росстата, количество бедняков в России составляет 22 миллиона человек или 15% от общей численности населения.

Именно столько имели доходы ниже прожиточного минимума в первом квартале текущего года. В ведомстве отмечают, что сейчас бедняков стране на почти на полтора миллиона меньше, чем в прошлом году, сообщает «Лента.ру».

Росстат также подсчитал, что в первом квартале доходы на душу населения превышали прожиточный минимум в 2,8 раза и составляли 27,7 тысячи рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли более чем на одну тысячу рублей, но снизились на восемь тысяч по сравнению с четвертым кварталом прошлого года.

Ранее стало известно, что правительство повысило прожиточный минимум до 9,9 тысячи рублей.