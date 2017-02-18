Росстат отметил рост промышленного производства за 2016 год

Промышленное производство в РФ за январь 2017 года выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Росстат, проследившая динамику промпроизводства в 2016 году. В сегменте добычи нефти рост составил 3,3 %, в сфере обрабатывающих производств - 2 %. Также замечен рост показателей производства и распределения электроэнергии и газа на 0,8 % и 1,6 % соответственно.

В целом динамика роста промышленного производства за 2016 год составила 1,3 % по сравнению с 1,1 % предыдущего года, - сообщает «Интерфакс».

Росстат опубликовал данные позже намеченной даты в связи с переходом на новый классификатор видов экономической деятельности с января 2017 года.

Новости по теме
Теги:
События: экономика
Организации: Росстат
Следующая новость Лавров назвал условие отмены санкций для Евросоюза

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО