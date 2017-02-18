Росстат отметил рост промышленного производства за 2016 год
Промышленное производство в РФ за январь 2017 года выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Росстат, проследившая динамику промпроизводства в 2016 году. В сегменте добычи нефти рост составил 3,3 %, в сфере обрабатывающих производств - 2 %. Также замечен рост показателей производства и распределения электроэнергии и газа на 0,8 % и 1,6 % соответственно.
В целом динамика роста промышленного производства за 2016 год составила 1,3 % по сравнению с 1,1 % предыдущего года, - сообщает «Интерфакс».
Росстат опубликовал данные позже намеченной даты в связи с переходом на новый классификатор видов экономической деятельности с января 2017 года.
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