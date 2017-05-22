Росстат в очередной раз отметил спад доходов россиян
В апреле реальные располагаемые доходы россиян упали на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таковы данные Росстата.
С начала года падение доходов составило 2,2%, в марте спад был зафиксирован на уровне 2,5%, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию ведомства.
К реальным располагаемым относятся доходы, которые имеют граждане за вычетом обязательных платежей и скорректированные с учетом инфляции.
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