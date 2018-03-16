Росстат обвинили в занижении реальных доходов россиян

Действующая методика Росстата по расчету реальных доходов населения приводит к занижению их динамики, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».

По мнению экспертов Банка России, действующая методика расчета сталкивается с объективными сложностями в учете некоторых компонентов сбережений и расходов населения. Поэтому, отмечают аналитики, на самом деле реальные доходы россиян значительно выше.

«Это частично объясняет наблюдающееся растущее расхождение между динамикой реальных зарплат и реальных располагаемых доходов», - отмечается в обзоре.

Согласно данным Росстата, в целом за 2017 год доходы населения страны снизились на 1,7 процента в реальном выражении по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем, согласно статистике, средняя зарплата в реальном выражении выросла за 2017 год на 3,5 процента, сообщает «Интерфакс».

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