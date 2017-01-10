Росстат назвал сливочное масло самым подорожавшим продуктом в 2016 году

Федеральная служба государственной статистики РФ составило список наиболее подорожавших в 2016 году продуктов питания.

Первое место в реестре заняло сливочное масло, стоимость которого выросла на 20,5 процента.

Молочные продукты в среднем подорожали на 9,5 процента, рыба и морепродукты - на 8,6 процента, макаронные изделия - на 4,5 процента, а подсолнечное масло - на 3,4 процента, - сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

«Среди наблюдаемых видов плодоовощной продукции значительно увеличились цены на свежие огурцы и помидоры — на 23,7 процента и 8,3 процента соответственно. Кроме того, виноград подорожал на 5,3 процента, картофель — на 3,1 процента, лук репчатый — на 2,2 процента, свекла столовая — на 1,4 процента. Вместе с тем апельсины стали дешевле на 10,6 процента, лимоны — на 10,3 процента, бананы — на 3,8 процента, груши — на 1,2 процента, сухофрукты — на 0,9 процента», — говорится в сообщении.

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