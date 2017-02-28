Росстат назвал самые высокие и низкие зарплаты ученых в России

Зарплата научного сотрудника в среднем по России составляет чуть более 32,6 тыс рублей, самые высокие оклады получают их коллеги в Чукотском автономном округе (более 75,7 тыс руб.) и Ямало-Ненецком АО (более 73,4 тыс руб.). На третьем месте по уровню среднемесячной начисленной заработной платы – столичные ученые (более 62,9 тыс рублей).

За научными сотрудниками из Москвы в рейтинге зарплат следуют ученые из Ненецкого автономного округа (62 488 руб.), Магаданской области - 58 776 руб., и Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (57 513 рублей), сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.

Самые низкие зарплаты получают сотрудники научных учреждений Северо-Кавказского федерального округа - в среднем по округу показатель равняется 19 355 рублей. По отдельным субъектам цифры еще ниже - например, в Дагестане средняя зарплата ученого составляет 16 281 рубль.

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