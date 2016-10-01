Росстандарт предупреждает о фактах мошенничества при установке счетчиков воды

В России участились случаи рассылки собственникам жилья писем от компаний, оказывающих услуги по установке и дальнейшему обслуживанию счетчиков воды. Однако такого рода письма не имеют законного основания и не являются обязательными к исполнению.

После установки и опломбировки счетчика воды за этот прибор учета несет индивидуальную ответственность собственник жилья. Также именно он должен самостоятельно отслеживать сроки поверки, и за собственником закреплено право выбирать компанию-поверителя, - сообщает интернет-издание «Большая Москва» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентство по техническому регулированию и метрологии.

Как подчеркнули в Росстандарте, в случае возникновения вопросов, связанных с установкой счетчиков воды, гражданам рекомендовано обращаться в ведомство для получения необходимых консультаций.

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