Россию заподозрили во «взломе» праздничного салюта в Вашингтоне

Пользователи соцсетей заподозрили российских хакеров во вмешательстве в праздничный салют в Вашингтоне перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.

В результате залпа огни фейерверка должны были сложиться в слово USA (Соединенные штаты Америки), однако получившаяся аббревиатура больше напоминала USR. Пользователи соцсетей расшифровали это как «Соединенные штаты России», сообщает РИА «Новости».

Некоторые из них предположили, что РФ «хакнула» фейерверки и призвали «откупоривать водку». Часть пользователей связали инцидент с фейерверком лично с президентом России Владимиром Путины. Кроме того, высказывались предположения о том, что буквы салюта свидетельствуют об откровенных симпатиях к РФ нового американского президента.