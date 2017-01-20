Россию заподозрили во «взломе» праздничного салюта в Вашингтоне
Пользователи соцсетей заподозрили российских хакеров во вмешательстве в праздничный салют в Вашингтоне перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа.
В результате залпа огни фейерверка должны были сложиться в слово USA (Соединенные штаты Америки), однако получившаяся аббревиатура больше напоминала USR. Пользователи соцсетей расшифровали это как «Соединенные штаты России», сообщает РИА «Новости».
Некоторые из них предположили, что РФ «хакнула» фейерверки и призвали «откупоривать водку». Часть пользователей связали инцидент с фейерверком лично с президентом России Владимиром Путины. Кроме того, высказывались предположения о том, что буквы салюта свидетельствуют об откровенных симпатиях к РФ нового американского президента.
Следующая новость В Минфине рассчитывают на быстрое решение суда по иску к Украине
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии