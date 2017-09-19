Россию заподозрили в стремлении расколоть Испанию

Испанские СМИ стараются найти «российский след» в стремлении Каталонии к независимости.

По мнению журналистов издания El Confidencial, это часть стратегии Москвы, направленной на ослабление Евросоюза. При этом журналисты считают, что к реализации своего плана российские власти привлекли основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Поводом для этого послужили несколько сообщений в поддержку Каталонии, опубликованных им в соцсетях, а также его встреча с конгрессменом США Даной Рорабахером. Журналисты выяснили, что тот около 20 лет назад познакомился с российским президентом Владимиром Путиным.

Читатели издания высмеяли данное расследование, назвав его «паранойей в стиле Хиллари Клинтон», сообщает РИА «Новости». Политологи, в свою очередь, отметили, что подобные несуразицы являются попытками унизить Россию на международном уровне.