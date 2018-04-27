С 1 мая в Россию вернутся турецкие помидоры

Турецкие помидоры 1 мая заполонят прилавки российских магазинов.

Как говорится в сообщении Россельхознадзора, с 1 мая на территорию России могут ввозиться томаты из всех мест производства, свободных от томатной моли.

При этом квота на ввоз томатов в 50 тысяч тонн в год не будет снята, как минимум до тех пор, пока не будет полностью выработана.

Теперь Россия рассчитывает, что турецкие власти сделают ответный шаг и снимут ограничения на поставку российского мяса, сообщает Life.