С 1 мая в Россию вернутся турецкие помидоры
Турецкие помидоры 1 мая заполонят прилавки российских магазинов.
Как говорится в сообщении Россельхознадзора, с 1 мая на территорию России могут ввозиться томаты из всех мест производства, свободных от томатной моли.
При этом квота на ввоз томатов в 50 тысяч тонн в год не будет снята, как минимум до тех пор, пока не будет полностью выработана.
Теперь Россия рассчитывает, что турецкие власти сделают ответный шаг и снимут ограничения на поставку российского мяса, сообщает Life.
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