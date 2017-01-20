Россию призвали отменить верховенство Конституционного суда

Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти внести изменения в федеральное законодательство, устанавливающее приоритет Конституционного суда РФ над решениями других судов.

Основанием для этого послужило то, что накануне КС признал невозможным исполнение постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате акционерам ЮКОСа компенсации в размере почти 1,9 миллиарда евро.

Муйжниекс утверждает, что вердикт КС имеет далеко идущие последствия для защиты прав человека не только в России, но и в Европе. По его мнению, решение российского суда несет в себе угрозу целостности и легитимности системы Европейской конвенции о правах человекапередает РИА «Новости».