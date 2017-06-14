В Россию приходит новая научная эпоха богопознания

Глава Администрации Президента России Антон Вайно провозгласил в России теологию как новое научно-гуманитарное направление деятельности.

Он заявил, что теперь в России теология является комплексной научной и образовательной дисциплиной.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко также поучаствовал на первой Всероссийской научной конференции «Теология в гуманитарном образовательной пространстве», где отметил, что в зависимости от того, как к новым открывшимся возможностям отнесутся представители различных конфессий, светских и духовных учреждений, будет во многом зависеть как эти возможности будут реализованы.

Руководитель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов уверен, что теологическое образование должно поспособствовать духовному воспитанию современной молодежи.

Он добавил, что отношение общества к теологии во многом строится на мифах и устаревших стереотипах. Причина не только в агрессивной антирелигиозной пропаганде в годы СССР, но и в самих теологах, которые «не всегда учитывают современные реалии жизни общества и не стремятся преодолевать устаревшие стереотипы в этой сфере дискуссий», отмечает RG.ru.

Первую в России диссертацию по теологии 1 июня 2017 года защитил протоирей Павел Хондзинский.