Россию ожидает жаркое лето и засушливая погода
Лето в России обещает быть жарким и засушливым, что может снизить урожай кукурузы и подсолнечника, говорится в прогнозе Commodity Weather Group.
Вместе с тем, снижение температуры в северо-восточной части Тихого океана и потепление у западного побережья Мексики повышает вероятность высокого урожая кукурузы и соя-бобов в США.
В Канаде возможны задержки с посевными работами из-за слишком низких температур и дефицит осадков в летние месяцы.
В Европе синоптики прогнозируют засуху, особенно во Франции и Англии, из-за теплой погоды в восточной части Атлантики, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.
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