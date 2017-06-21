Россию ожидает дефицит бюджета в 2 миллиарда рублей

Госдума РФ разобралась с федеральными бюджетами на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

Доходы бюджета в России увеличиваются на 1,191 трлн рублей - до 14 трлн 679 млрд рублей с 13 трлн 487 млрд рублей, при этом увеличивается доля нефтегазовых доходов.

Объем расходов увеличивается на 361,8 млрд рублей - до 16 трлн 602,6 млрд рублей с 16 трлн 240,8 млрд рублей.

Дефицит составит 1 трлн 923,8 млрд рублей, или 2,1% ВВП, отмечает Interfax.

Действующим законом о бюджете он предусмотрен в размере 2 трлн 753,2 млрд рублей, или 3,2% ВВП.

Прогнозируемый объем ВВП повышается до 92,190 трлн рублей с 86,806 трлн рублей.

Прогноз цены на нефть повышен до 45,6 с 40 долларов за баррель.

Резервный фонд планируется увеличить до 6 трлн 453,3 млрд рублей с 6 трлн 76,4 млрд рублей.

Дополнительно 10 млрд рублей направляется на поддержку сельского хозяйства, в том числе на финансирование нового механизма льготного кредитования, единую субсидию субъектам, компенсацию прямых понесенных затрат.

Еще 25 млрд рублей пойдут на докапитализацию Россельхозбанка.

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