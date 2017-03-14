Россию ожидает аномальное половодье
Россию этой весной ожидает аномальное половодье, сообщил на пресс-конференции руководитель Росгидромета Александр Фролов.
По прогнозам синоптика, самыми проблемными зонами станут пять-семь субъектов в Сибирском федеральном округе.
По словам Фролова, в России сейчас установилась погода, которая соответствует середине апреля. Он отметил, что такое явление – одно из крупнейших аномалий за последнее столетие.
В Сибири половодье начнется в конце марта и продлится до июня, при этом ситуацию способны усугубить дожди.
Вместе с тем директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что катастрофы в связи с половодьем не ожидается. Об этом сообщает «РИА Новости».
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