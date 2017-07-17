Россию охватила волна поддельных школьных учебников
Издательство серии школьных учебников «Просвещение» бьет в колокола, напоминая родителям о распространении в России подделок, которые попадаются в магазинах.
Потери издательства от пиратских учебников достигают 300 млн рублей, а доля контрафакта на рынке — примерно 30%.
Издательство констатирует факт - больше всего учебники подделывают в южных регионах - в Ростове, Пятигорске, Грозном и Махачкале.
Более того, издатели сами заплатят до 10% от стоимости конфискованного товара тому, кто сообщит об обнаруженном контрафакте, сообщает Kommersant.
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