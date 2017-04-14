Россию могут отстранить от «Евровидения-2018»
Европейский вещательный союз (ЕВС) намерен рассмотреть возможность отстранения России от участия в песенном конкурсе «Евровидение» в будущем году.
Решение будет приниматься после проведения нынешнего конкурса в Киеве, уточнили в ЕВС «Ленте.ру».
Основанием для лишения России права на участие в конкурсе может послужить ее отказ транслировать по телевидению «Евроивдение-2017». Ранее Первый канал отказался это делать, поскольку ЕВС так и не смог решить вопрос участия в конкурсе певицы Юлии Самойловой.
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