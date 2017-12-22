Россию лишили еще двух сочинских медалей
Международный олимпийски комитет (МОК) в очередной раз аннулировал результаты российских спортсменов на ОИ-2014 в Сочи.
Речь идет о саночниках Альберте Демченко и Татьяне Ивановой, завоевавших на сочинской Олимпиаде серебряные награды. Они признаны виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранил от участия в Играх. Об этом сообщается на сайте комитета.
Кроме того, дисквалифицированы еще девять российских спортсменов: бобслеисты Максим Белугин и Людмила Удобкина, конькобежцы Артем Кузнецов и Иван Скобрев, лыжники Александр Бессмертных, Никита Крюков и Наталья Матвеева, хоккеистки Татьяна Бурина и Анна Щукина.
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