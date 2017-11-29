Россию лишили еще двух медалей Олимпиады в Сочи

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил российских бобслеистов Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина бронзовых медалей Олимпиады в Сочи.

Двойка Касьянова пришла к финишу четвертой, такую же позицию заняла четверка, в которой ехали все трое дисквалифицированных спортсменов. Так как в соревнованиях победили российские спортсмены, которых также ранее лишили медалей, Касьянов, Пушкарев и Хузин стали бронзовыми медалистами.

Таким образом, после решения МОК, бронза в четверках отойдет Великобритании, а в двойках - Латвии.

Россия в общей сложности лишили уже 11 медалей, из которых три - золотые.

В 2016 году Ричард Макларен опубликовал доклад о якобы широкомасштабной системе применения допинга в России. Сам допинг, как рассказал экс-глава лаборатории Григорий Родченков, ставший главным информатором WADA, принимали вместе с алкоголем, чтобы его было труднее обнаружить во время проверки. Вместе с тем, Родченкова в России подозревают в фалисификации и торговле запрещенными препаратами, сообщает «Санкт-Петербург.ру».