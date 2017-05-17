Россию и КНДР свяжет новый морской маршрут

Из северокорейского порта Раджин в порт Владивостока с 25 мая начинается регулярное морское сообщение посредством парома.

Перевозку пассажиров и грузов будет осуществлять северокорейский паром «Мангенбон», который ранее до 2006 года работал на маршруте между КНДР и Японией.

Пассажирский рейс планируется осуществлять раз в неделю. Также на пароме в КНДР будут завозиться товары первой необходимости и прочие грузы, передает RG.ru.

Владивостокский морской торговый порт располагается на северо-западном берегу Владивостока в незамерзающей бухте Золотой Рог.

Основные грузы экспортного направления — слябы, заготовка, сталь в рулонах, чугун, а также металлолом, кокс, сера, зерно.

Направления перевалки внешнеторговых грузов: Корея, Япония, Китай, Тайвань, Таиланд, Вьетнам и другие страны, преимущественно Азиатско-Тихоокеанского региона.

География грузопотоков традиционно включает в себя Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь, Корсаков и порты Чукотского автономного округа.