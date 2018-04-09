Россию ждет «геополитическое одиночество»

Россию ждут от ста до трехсот лет «геополитического одиночества», считает помощник президента РФ Владислав Сурков.

По его мнению, введение антироссийских санкций в 2014 году положило конец «эпическому путешествию России на Запад, легкомысленно начатому Лжедмитрием и решительно продолженному Петром Первым».

«Россия четыре века шла на Восток и еще четыре века на Запад. Ни там, ни там не укоренилась. Обе дороги пройдены. Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации, третьего типа, третьего Рима», —написал советник президента в своей статье.

Он также отметил, что Россия харизматична, талантлива, красива и одинока.

Вместе с тем, Сурков пояснил, что это одиночество не означает полной изоляции России, но отрицает ее полную открытость, поскольку и то и другое «было бы повторением ошибок прошлого», пишет «РИА Новости».