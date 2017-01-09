Россию на инаугурации Трампа будет представлять посол РФ в США Сергей Кисляк

На церемонии инаугурации победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Россию будет представлять посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк.

- Никаких отклонений от протокола не предвидится. Мы исходим из того, то РФ на инаугурации Дональда Трампа будет представлять посол Сергей Кисляк, как это принято на протяжении многих лет в США на мероприятиях подобного уровня,- сообщил РИА «Новости» источник в российском дипломатическом корпусе.

Ранее сообщалось, что Трамп официально вступит в должность президента Соединенных Штатов 20 января.