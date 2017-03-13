Россию на «Евровидении» в Киеве представит певица в инвалидном кресле

Руководство «Первого канала» приняло решение отправить на международный конкурс «Евровидение», который в этом году будет проходить к Киеве, 26-летнюю финалистку шоу «Фактор А» Юлию Самойлову.

Отмечается, что девушка, прикованная к инвалидному креслу с детства, выступит с песней под названием Flame is burning («Пламя пылает»).

Юлия ранее стала участницей церемонии открытия Параолимпийских игр в Сочи. Имеет премию Аллы Пугачевой «Золотая звезда Аллы».

По мнению представителя Общественной палаты, председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Владимира Слепака, Юлия в своей жизни преодолела куда более серьезные проблемы, чем «надуманные разногласия», разъединяющие людей, и Европа сможет увидеть это.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста отказаться трансляции «Евровидения», а также не отправлять российских исполнителей на этот международный конкурс. В своем обращении Милонов указал, что Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику», в местных СМИ и украинском сегменте интернета «развернута настоящая вакханалия», а в самой стране «поднимает голову неонацизм». Позже в Кремле данную инициативу отвергли.

В мае 2016 года первое место на конкурсе «Евровидение» заняла украинская исполнительница Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву.

Финал конкурса состоится 13 мая 2017 года, сообщает Ura.ru.