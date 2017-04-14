Россию и Абхазию свяжут единым билетом на транспорт

Пять городов Абхазии свяжут с Адлером и Сочи единой транспортной сетью.

Туристов планируется отправлять железнодорожным и автомобильным транспортом от вокзала Адлер в Абхазию и обратно по системе единого билета, аналогичной той, что применяется для путешествий в Крым, сообщает Lenta.ru.

На майские праздники и в летний сезон из Сочи планируются до восьми отправлений в сутки. Продажи билетов стартуют 20 апреля, перевозки — с 29 числа.

Также озвучены и тарифы на проезд. Пассажиры смогут попасть в Гагру (550 рублей в один конец), Пицунду (700 рублей), Гудауту (850 рублей), Новый Афон (1 тысяча рублей) и Сухум (1,2 тысячи рублей). Дети до двух лет путешествуют бесплатно.