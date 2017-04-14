Россию и Абхазию свяжут единым билетом на транспорт
Пять городов Абхазии свяжут с Адлером и Сочи единой транспортной сетью.
Туристов планируется отправлять железнодорожным и автомобильным транспортом от вокзала Адлер в Абхазию и обратно по системе единого билета, аналогичной той, что применяется для путешествий в Крым, сообщает Lenta.ru.
На майские праздники и в летний сезон из Сочи планируются до восьми отправлений в сутки. Продажи билетов стартуют 20 апреля, перевозки — с 29 числа.
Также озвучены и тарифы на проезд. Пассажиры смогут попасть в Гагру (550 рублей в один конец), Пицунду (700 рублей), Гудауту (850 рублей), Новый Афон (1 тысяча рублей) и Сухум (1,2 тысячи рублей). Дети до двух лет путешествуют бесплатно.
Следующая новость Ученые научились превращать воздух в воду
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии